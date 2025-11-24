Merkez Bankası faiz kararı bu hafta mı? TCMB faizleri düşürecek mi?
Merkez Bankası faiz kararının tarihi ekonomiyi yakın şekilde takip edenler tarafından sıkça araştırılıyor. Son 3 toplantıda faiz indirimi yapan Merkez'in nasıl bir karar alacağı merak konusu... Kasım ayının sonlarına doğru ilerlerken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu artıyor.
TCMB toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay toplantı yapmayacak. Yılın son toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleşecek. Karar saat 14.00'te duyurulacak.
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Ekonomistler, ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin Merkez'in indirim yönünde cesaretlendirebileceğini değerlendiriyor. Genel kanı 100 baz puan faiz indirimi olacağı yönünde...