Merkez Bankası faiz kararı bu hafta mı? TCMB faizleri düşürecek mi?

Ekonomiyi yakından takip eden tüm kesimler, Merkez Bankası'nın bir sonraki adımına odaklanmış durumda... Para Politikası Kurulu toplantısının tarihi bu sebeple sıkça araştırılıyor. Tarihi netleştirmek adına Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu ağır basıyor.