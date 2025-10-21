Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB faiz indirecek mi, düşürecek mi?
Merkez Bankası faiz kararı bu hafta açıklanıyor. Geçen ay 250 baz puan indirime giden TCMB'nin bu ay nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Ekonomiyi yakından takip edenler tarihleri araştırırken bu hafta sıkça gelen soru "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Milyonlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Eylül ayında gelen yüksek enflasyon sonrası alınacak karar merak ediliyor. Karar tarihi yaklaştıkça "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu da hızlanıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını 23 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.
Faizler ne kadar inecek?
AA Finans, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete katılan 22 ekonomistin ortak tahmini, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50 seviyesine düşürüleceği yönünde şekillendi.