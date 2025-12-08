Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? MB faizleri indirecek mi? TCMB faizleri ne kadar düşürecek?

Merkez Bankası son 3 toplantıda faiz indirimi gerçekleştirirken bu hafta bir toplantı daha yapılacak. Enflasyon verileri yüz güldürürken vatandaşlar TCMB'nin ne kadar faiz indireceğini merak ediyor. Tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda...