Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? MB faizleri indirecek mi? TCMB faizleri ne kadar düşürecek?
Piyasanın gözü bu hafta açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında... Merkez'in bir kez daha faiz indirimi yapmasına kesin gözle bakılırken oranın ne kadar olacağı sıkça tartışılıyor. Günler ilerledikçe "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu hızlanıyor.
Merkez Bankası son 3 toplantıda faiz indirimi gerçekleştirirken bu hafta bir toplantı daha yapılacak. Enflasyon verileri yüz güldürürken vatandaşlar TCMB'nin ne kadar faiz indireceğini merak ediyor. Tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2025 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısı çerçevesinde TCMB faiz kararı 11 Aralık 2025 Perşembe günü açıklanacak.
Ekonomistler, bu toplantıda 100 baz puan ya da 200 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağını öngörüyor.