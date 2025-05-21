Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantı tarihi araştırılıyor. Nisan ayında gelen yüzde 3'lük enflasyon sonrası Merkez Bankası'nın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Mayıs ayının son günleri içerisinde "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" sorusu yükseliyor.
Merkez Bankası toplanı tarihleri merak ediliyor. Mayıs ayının son günlerinde aramalar sıklaşmış durumda... Bu ay toplantının olup olmayacağı sorgulanırken "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası toplantısı bu ay gerçekleşmeyecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 19 Haziran'da toplanacak ve saat 14.00'te faiz kararı duyurulacak.
TCMB toplantı tarihleri
19 Haziran 2025
24 Temmuz 2025
11 Eylül 2025
23 Ekim 2025
11 Aralık 2025
22 Ocak 2026
12 Mart 2026