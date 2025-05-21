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Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantı tarihi araştırılıyor. Nisan ayında gelen yüzde 3'lük enflasyon sonrası Merkez Bankası'nın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Mayıs ayının son günleri içerisinde "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" sorusu yükseliyor.

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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? - Resim: 1

Merkez Bankası toplanı tarihleri merak ediliyor. Mayıs ayının son günlerinde aramalar sıklaşmış durumda... Bu ay toplantının olup olmayacağı sorgulanırken "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" sorusu yoğun şekilde geliyor.

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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? - Resim: 2

Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası toplantısı bu ay gerçekleşmeyecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 19 Haziran'da toplanacak ve saat 14.00'te faiz kararı duyurulacak.

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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? - Resim: 3

TCMB toplantı tarihleri

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

Kaynak: HABER MERKEZİ
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