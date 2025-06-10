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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? MB faiz kararı hangi gün açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Enflasyonun yıllık bazda yüzde 35,41 gerilemesinin ardından Merkez Bankası'nın nasıl bir hamle yapacağı sorgulanıyor. Şu sıra sıklıkla dillendirilen soru "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" şeklinde...

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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? MB faiz kararı hangi gün açıklanacak? Faizler düşecek mi? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haziran ayı toplantı tarihi araştırılıyor. Yıllık bazda düşen enflasyonun ardından faizlerin düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Gözler PPK'ya çevrilirken "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" sorusuna yanıt aranıyor.

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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? MB faiz kararı hangi gün açıklanacak? Faizler düşecek mi? - Resim: 2

Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı haziran ayının 19'unda gerçekleşecek. Toplantı sonrası saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? MB faiz kararı hangi gün açıklanacak? Faizler düşecek mi? - Resim: 3

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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