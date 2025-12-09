Merkez Bankası toplantısı ne zaman? MB faiz kararı hangi tarihte?
Dünyanın gözü Fed'e çevrilmişken yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. İşveren, ekonomi çevreleri, yurttaş alınacak kararı merak ediyor. Tam tarihi öğrenmeye çalışanların art arda yönelttiği soru "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" oluyor.
Merkez Bankası'nın yılın son toplantısı bu hafta gerçekleşecek. Gelen enflasyon verisi sonrası faiz indirimine kesin gözle bakılırken faizlerin ne kadar düşeceği tartışma konusu olmuş durumda... Anket yayımlanırken vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu ağır basıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2025 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısı çerçevesinde TCMB faiz kararı 11 Aralık 2025 Perşembe günü açıklanacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan 38 ekonomist, aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.