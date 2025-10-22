Merkez Bankası toplantısı yarın mı? MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi?
Türkiye, Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Milyonları yakından ilgilendiren karar öncesi heyecan katlanmış durumda... Tarihleri netleştirmek isteyen vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor. Öte yandan merak edilen bir başka konu ise faizlerin indirilip indirilmeyeceği...
Merkez Bankası faiz kararına sayılı saatler kaldı. Eylül ayında beklentilerin üstünde gelen enflasyon sonrası atılacak adım merak ediliyor. Milyonlar karar odaklanırken sıkça gelen sorular ise "MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak", "Faizler düşecek mi" şeklinde...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını 23 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.
Faizler ne kadar inecek?
AA Finans, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete katılan 22 ekonomistin ortak tahmini, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50 seviyesine düşürüleceği yönünde şekillendi.