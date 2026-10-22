Merkez Bankasının faiz kararı bugün açıklanacak: Enflasyon ve maaş zamlarına dolaylı etkisi ne?
Merkez Bankası bugün yılın en kritik faiz kararlarından birini açıklayacak. Piyasaların yakından takip ettiği kararın enflasyon, döviz kuru ve kredi maliyetleri üzerinde etkili olması beklenirken, milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı maaş zammıyla ilişkisi de merak ediliyor. Ancak faiz kararı, maaş artışlarını doğrudan belirlemiyor.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), ekim ayı toplantısında politika faizine ilişkin kararını saat 14.00'te kamuoyuna duyuracak. Faiz oranında yapılabilecek değişikliklerin ekonomik faaliyetler ve fiyat istikrarı üzerindeki etkileri yakından izlenecek.
Özellikle 2027 yılı ocak ayında maaşlarına zam alacak emekliler, memurlar ve memur emeklileri açısından en önemli gösterge ise faiz oranından çok, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon olacak.
Faiz kararı emekli ve memur maaşlarını doğrudan etkiliyor mu?
Merkez Bankasının politika faizini artırması, düşürmesi veya sabit tutması, emekli ve memur maaşlarında doğrudan bir değişiklik yaratmıyor.
Türkiye'de emekli ve memur maaşlarına yapılacak dönemsel artışlar, ilgili mevzuat ve toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde belirleniyor.
Bununla birlikte faiz kararları; kredi maliyetleri, tüketim, tasarruf eğilimleri, döviz kuru ve enflasyon üzerinde etkili olabiliyor. Dolayısıyla para politikasının maaş zamlarına etkisi, enflasyon kanalı üzerinden dolaylı biçimde ortaya çıkabiliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı nasıl hesaplanacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, ocak ve temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon oranına göre artırılıyor. Ocak 2027'de uygulanacak zam oranının belirlenmesinde, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2026 yılı temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri esas alınacak.
Altı aylık enflasyon oranı, aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Bu nedenle bugün açıklanacak faiz kararı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını tek başına belirlemeyecek.
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı nasıl belirlenecek?
Memurlar ve memur emeklileri için maaş artışlarında toplu sözleşme hükümleri uygulanıyor. 2027 yılının ilk altı ayı için toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak belirlenmiş durumda. Buna, 2026 yılının ikinci yarısında oluşması hâlinde enflasyon farkı da eklenecek.
Enflasyon farkının hesaplanmasında, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon ile aynı dönem için geçerli toplu sözleşme artışı dikkate alınacak. Dolayısıyla memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı toplam zam oranı da yılın son enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.
Faiz indirimi enflasyonu ve maaş zamlarını nasıl etkileyebilir?
Merkez Bankasının faiz indirimine gitmesi, genel olarak kredi maliyetlerinin düşmesine ve ekonomik talebin desteklenmesine katkıda bulunabilir. Ancak talebin güçlenmesi, diğer koşullara bağlı olarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Faizlerin yüksek tutulması ise kredi kullanımını ve tüketimi sınırlayarak enflasyonun düşürülmesine destek olabilir.
Bununla birlikte enflasyonun seyri yalnızca politika faizine bağlı değil. Döviz kuru, enerji fiyatları, üretim maliyetleri, vergi düzenlemeleri ve beklentiler de fiyat artışlarında önemli rol oynuyor. Bu nedenle faiz indiriminin mutlaka enflasyonu yükselteceği veya faiz artışının fiyatları hemen düşüreceği yönünde kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.
Enflasyon düşerse emekli ve memur zamları da düşer mi?
Enflasyonun gerilemesi, enflasyona endeksli maaş artışlarının da daha düşük oranlarda gerçekleşmesine yol açabilir. Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor: Enflasyonun düşmesi, fiyatların mutlaka gerilediği anlamına gelmiyor. Enflasyon oranı azaldığında, fiyatlar genel düzeyi daha yavaş artmaya devam edebilir.
Örneğin altı aylık enflasyonun yüzde 15 yerine yüzde 10 gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona bağlı zam oranı da yüzde 15 yerine yüzde 10 olur. Bu durum, maaşların nominal olarak artmasına rağmen satın alma gücünün enflasyon ve kişisel harcama kalıplarına bağlı olarak farklı seyretmesine neden olabilir.
Ocak 2027 maaş zamları ne zaman kesinleşecek?
Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin beklediği ocak zammında belirleyici aşama, aralık ayı enflasyonunun açıklanması olacak.
TÜİK'in yılın son ayına ilişkin verileriyle birlikte 2026'nın ikinci yarısındaki toplam enflasyon netleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona bağlı zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı hesaplanabilecek.
Sonuç olarak Merkez Bankasının 22 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı, ekonomi ve enflasyon görünümü açısından önem taşısa da emekli ve memur maaşlarını doğrudan belirlemeyecek. Ocak 2027 zamlarının kesinleşmesi için yılın son altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanması beklenecek.