Merkez Bankasının faiz kararı bugün açıklanacak: Enflasyon ve maaş zamlarına dolaylı etkisi ne?

Örneğin altı aylık enflasyonun yüzde 15 yerine yüzde 10 gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona bağlı zam oranı da yüzde 15 yerine yüzde 10 olur. Bu durum, maaşların nominal olarak artmasına rağmen satın alma gücünün enflasyon ve kişisel harcama kalıplarına bağlı olarak farklı seyretmesine neden olabilir.