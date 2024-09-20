Merkez'in faiz kararı sonrası mevduat faizleri ne durumda? 500 bin ve 1 milyonun getirisi belli oldu
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu metninde yer alan ifade değişiklikleri "Merkez'in bir ton yumuşadığı" şeklinde değerlendirildi. Faiz indiriminin ne zaman başlayacağı konusunda çeşitli tahminler var. Ekim ayında da faizin pas geçilmesi bekleniyor. Merkez'in politika faizi bankaların mevduat faizlerinin üzerinde de belirleyici oluyor. Peki Merkez'in faiz kararı sonrası bankaların mevduat faizlerinde bir değişiklik oldu mu? 1, 3, 6 ay ve 1 yıl ve üzeri vade için bankalar ne kadar faiz veriyor? İşte 32 gün vadede 500 bin liranın getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) beklentiler doğrultusunda eylülde de faizi pas geçerek yüzde 50’de sabit tuttu.
PPK metninde, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" ifadesi yer aldı.
Ağustos PPK toplantısından sonra yayınlanan metinde ise “Para politikası duruşu sıkılaştırılacak" vurgusu yer almıştı. İktisatçılar iki metin arasındaki farkı “Ekimde faiz indirimi olmayacağı” ve “TCMB’nin bir ton yumuşaması” olarak değerlendirmişti.
Merkez Bankası’nın politika faizi kararı bankaların mevduata verdiği faiz üzerinde de belirleyici oluyor. Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.