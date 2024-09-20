Merkez'in faiz kararı sonrası mevduat faizleri ne durumda? 500 bin ve 1 milyonun getirisi belli oldu

PPK metninde, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" ifadesi yer aldı.

Ağustos PPK toplantısından sonra yayınlanan metinde ise “Para politikası duruşu sıkılaştırılacak" vurgusu yer almıştı. İktisatçılar iki metin arasındaki farkı “Ekimde faiz indirimi olmayacağı” ve “TCMB’nin bir ton yumuşaması” olarak değerlendirmişti.