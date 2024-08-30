Merkez'in kararı bankaları etkiledi mi? Mevduat faizinde son durum: İşte 500 bin TL'nin getirisi...
Mevduat Faizleri 30 Ağustos 2024: Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma yönünde attığı son hamlenin mevduat faizlerini yükseltmesi bekleniyor. Deneyimli iktisatçılar 'Tasarrufu özendirecek', 'Mevduat faizlerini' yükseltecek değerlendirmesi yaptı. Peki Merkez'in bu adımlarının ardından mevduat faizleri ne durumda? 500 bin TL mevduata hangi banka ne kadar faiz veriyor? 32 gün vadede en yüksek faiz yüzde 52-53 seviyesinde görünüyor. İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum...
Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 17 bin 387 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 387 TL
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VakıfBank (Tanışma Faizi Kampanyası)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazan: 19 bin 409 TL
Vade Sonu Tutar: 590 bin 409 TL
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HalkBank (Vadeli TL Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 17 bin 49 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 49 TL
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Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Hesabı, Standart Vadeli)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 17 bin 387 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 387 TL
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