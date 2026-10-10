Mert Başaran'dan yatırımcılara uyarı: Paranızı burada tutmayın
Yatırım uzmanı Mert Başaran, altın, gümüş ve borsada yaşanan sert düşüşlerin ardından birikimlerini korumak isteyen yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Büyük miktardaki paranın tek bir yatırım aracında tutulmasına karşı çıkan Başaran, kazanç elde edildikten sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlattı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yatırım uzmanı Mert Başaran, Dünya Gazetesi TV'de Hande Eğilmez Eniş'in sorularını yanıtladı. Başaran altın, gümüş, borsa ve gayrimenkul piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Değerli metallerde yaşanan düşüş nedeniyle birçok yatırımcının ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldığını belirten Başaran, özellikle birikimlerinin tamamını tek bir yatırım aracına yönlendirenlerin zor durumda olduğunu söyledi.
Altın yatırımcılarının da son dönemde önemli kayıplar yaşadığını ifade eden Başaran, kendisine ulaşan bir yatırımcının durumunu anlattı. Başaran, "Altında da çok ciddi mağdur oluşmaya başladı. Yani altında da hani tabii borsa kadar çok insan yazmıyor ama altınla ilgili de mesela bir tanesi var, o kadar büyük para yatırmış ki 'Paramın yüzde 30'u gitti' diyor. Yani '3+1 daire param vardı, 2+1'e düştü' diyor" ifadelerini kullandı.
Gümüş yatırımında ev parasının yarısını kaybetti
Gümüş fiyatlarındaki düşüşe de değinen Başaran, yakın akrabalarından birinin yaşadığı kaybı örnek gösterdi. Akrabasının Nişantaşı'ndaki dairesini sattıktan sonra elde ettiği parayla gümüş aldığını belirten Başaran, yatırımın değerinin yarıya düştüğünü söyledi.
Başaran, "Ve gümüşü gitmiş tepeden almış yani. O fiyattan gümüşü nasıl alırsın falan filan. Yani bir ev parası, hem de Nişantaşı'nda dairesi vardı, satmıştı. Gitmiş gümüş almış, yarıya düşmüş. Yani Nişantaşı'ndaki dairenin yarısı gitti şimdi" dedi.
Akrabasının kaybettiği parayı yeniden kazanabilmek için beklemek zorunda kaldığını anlatan Başaran, "Şu an mesela Nişantaşı daireyi sattı, Beylikdüzü'nde alacak büyük ihtimalle artık yani böyle giderse" diye konuştu.
Gayrimenkul piyasasında sıkışıklık uyarısı
Finansal piyasalardaki kayıpların gayrimenkul sektörüne de yansıdığını belirten Başaran, kısa vadede konut satışlarının olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.
Son dönemde kendisine çok sayıda kişinin ulaştığını söyleyen Başaran, bazı yatırımcıların kayıplarından dolayı endişelendiğini, bazılarının ise nakit ihtiyacını karşılamak için ellerindeki gayrimenkulleri satmaya çalıştığını anlattı.
Başaran, "Çünkü telefonum susmuyor ve gelenler ya 'Mert abi paramız ne olacak, ne olur çıkın konuşun bize destek olun' diyenler ya da 'Benim şu yerim var, acil satmak istiyorum' diyenler" ifadelerini kullandı.
Acil nakit ihtiyacı bulunan kişilerin sağlık, eğitim, evlilik ve taksit ödemeleri nedeniyle satış yapmak zorunda kaldığını belirten Başaran, "Dolayısıyla belli bir süre piyasada böyle bir mal satarken zorlanacağımız bir dönem olacak. Araba için de geçerli, araba satanlar var" dedi.
Yatırımcılara tek ürüne yönelmeyin uyarısı!
Yatırımcıların birikimlerinin tamamını tek bir hisseye veya yatırım aracına bağlamaması gerektiğini vurgulayan Başaran, küçük tutarlarla yapılan yatırımlarda kayıpların zaman içinde telafi edilebileceğini söyledi.
Borsa yatırımlarında riskin dağıtılmasının önemine dikkat çeken Başaran, geçmişte Türkiye'de yaşanan ekonomik krizleri hatırlatarak büyük miktarlardaki paranın tek bir yatırım aracında tutulmasına karşı olduğunu ifade etti.
"Paran çoğalınca hemen park et"
Başaran, "Ben sanal varlıklarda çok para olmasını sevmem, hep benim zaten felsefem. Para çoğalsın, hemen bir yere park edeceksin. Ama 50 bin lira, 100 bin lira sorun yok. Düşse de yerine koyabilirsin" diye konuştu.
Yatırımların farklı hisselere dağıtılması gerektiğini savunan Başaran, "Siz Warren Buffett olmadığınız için 20 tane hisseniz olması lazım diyorum" ifadelerini kullandı.
Başaran, portföy çeşitlendirmesinin bazı hisselerde yaşanan büyük kayıpların etkisini azaltabileceğini belirterek güvenilir hava yolu ve savunma sanayi gibi şirketlerin hisselerini örnek gösterdi.