Mert Başaran'dan yatırımcılara uyarı: Paranızı burada tutmayın

Altın yatırımcılarının da son dönemde önemli kayıplar yaşadığını ifade eden Başaran, kendisine ulaşan bir yatırımcının durumunu anlattı. Başaran, "Altında da çok ciddi mağdur oluşmaya başladı. Yani altında da hani tabii borsa kadar çok insan yazmıyor ama altınla ilgili de mesela bir tanesi var, o kadar büyük para yatırmış ki 'Paramın yüzde 30'u gitti' diyor. Yani '3+1 daire param vardı, 2+1'e düştü' diyor" ifadelerini kullandı.