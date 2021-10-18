Metalleri elektrik çarptı! Enerji fiyatlarındaki artış endüstriyel metal fiyatlarında patlama yarattı. Başta Çin olmak üzere büyük üreticilerin elektrik maliyetlerini aşağı çekmek için metal üretimlerinde kısıntıya gitmesi bakır, alüminyum ve çinko fiyatlarını son yılların en yüksek seviyesine çıkardı. EVRİM KÜÇÜK'ÜN HABERİ...

KALAY FİYATLARINDA HIZLI ÇIKIŞ SÜRÜYOR Elektronik cihazlarda büyük bir kullanıma sahip olan kalayın arzına ilişkin sorunlar fiyatları tırmandırıyor. Yılbaşından bu yana fiyat artışı yüzde 87’yi bulan kalayın 3 ay vadeli fiyatı Londra’da ve fiyatlar 37.860 dolara tırmandı. Üretim maliyetinin artmasıyla ivme kazanan fiyatlar 2021 yılının başından bu yana 17.500 dolardan fazla prim yaptı. 1 | 4

ALÜMİNYUM YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 62 YÜKSELDİ Alüminyum fiyatları, enerji kıtlığı küresel tedarik zincirini bozmaya devam ederken 13 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı. Enerji yoğun olan alüminyum da bu yılki yükselişini yüzde 60’a taşıdı. Derinleşen güç krizinin bira kutularından iPhone'lara kadar her şeyde kullanılan bu metalin arzını daraltmasıyla alüminyum Londra’da 3.215 dolar/ton ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Çin'de eylül ayında alüminyum üretimi, elektrik kısıntılarının devam etmesinin sanayi üretimini vurması nedeniyle beş ardışık ayda da düştü. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Çin'de birincil alüminyum üretimi ağustos ayına göre yüzde 2.4, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 2.1 düşerek 3.08 milyon ton oldu. Eylülde alüminyum üretimi, Haziran 2020'den beri en düşük seviyesinde gerçekleşti. ABD'nin en büyük alüminyum üreticilerinden Matalco da, müşterilerini gelecek yıl teslimatlarını azaltabileceği konusunda uyardı. Geçen ay Goldman Sachs ve Citigroup analistleri, Çin'den gelen daha küçük üretime ve dünya genelinde metaller için daha sıkı temellere atıfta bulunarak alüminyum için fiyat görünümlerini artırdı. Analistler, metallerdeki yüksek fiyatların dördüncü çeyrek boyunca devam etmesinin büyük bir olasılık olduğunu düşünüyor. 2 | 4

ÇİNKO, 4.000 DOLAR SINIRINA YAKLAŞTI Çinko geçtiğimiz hafta son 6 yılın en büyük günlük çıkışını yaptı ve 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Londra’da 3 ay vadeli çinko fiyatı 1 haftada yüzde 20 yükselerek Mayıs 2007’den bu yana görülen en yüksek seviye olan 3.944 dolar/tona yükseldi. Daha sonra 3.900 doların biraz altına sarkan fiyatlar yılbaşına göre yüzde 40 yukarıda hareket ediyor. Üretim kısıntısı haberleri fiyat artışlarını tetikliyor. Belçika merkezli çinko üreticisi Nyrstar, Avrupa'daki üç çinko dökümhanesinde artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi yarı yarıya düşüreceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada Budel, Balen ve Auby tesislerinde yüksek elektrik fiyatları nedeniyle üretim kısılacağı bildirildi. Küresel metal tüccarı ve madencilik firması Glencore da Avrupa'daki üç tesisinde çinko üretiminin artan enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğradığını duyurmuştu. Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu'na göre, küresel çinko fazlasının bu yıl 217 bin tondan 2022'de 44 bin tona düşmesi bekleniyor. Küresel çinko tüketimi büyümesinin ise gelecek yıl yüzde 2.3'e düşmeden önce 2021'de yüzde 6.2 olacağı tahmin ediliyor. 3 | 4