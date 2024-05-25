MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA SON DURUM: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 2 milyon TL'nin getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, yüzde 68,2 civarında dengelenen 1-3 aylık mevduat faizleri ise hızlı gerileyerek yüzde 63,7 olarak kaydedildi. 22 yılın zirvesine ulaşan mevduat faizi, son bir haftada yaklaşık olarak 4,5 puan geriledi. Hızla gerileyen mevduat faizlerinin ardından Merkez Bankası önemli adımlar attı.

Mevduat faizlerinde son durum ise ellerinde bulunan nakit paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bazı bankalarda aylık vadeyle yeni müşterilere özel yüzde 56'ya kadar faiz fırsatları sunuyor. Peki, mayıs ayı mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?

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