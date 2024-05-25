MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA SON DURUM: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 2 milyon TL'nin getirisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevduat faizlerinde düşüşe yol açan likidite fazlasını önlemek için bazı adımları hayata geçirdi. TCMB'nin son paylaştığı verilerde 68,2 civarında dengelenen 1-3 aylık mevduat faizleri hızlı gerilediği de görüldü. Mevduat faizlerindeki gerilemeyle birlikte faiz oranlarında son durum merak ediliyor. Peki, 2 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, yüzde 68,2 civarında dengelenen 1-3 aylık mevduat faizleri ise hızlı gerileyerek yüzde 63,7 olarak kaydedildi. 22 yılın zirvesine ulaşan mevduat faizi, son bir haftada yaklaşık olarak 4,5 puan geriledi. Hızla gerileyen mevduat faizlerinin ardından Merkez Bankası önemli adımlar attı.
Merkez Bankası, TL mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit tutarken, TL mevduat ve kur korumalı mevduatta zorunlu karşılık oranları yükseltti. Aynı zamanda dövizde kredi büyümesine yüzde 2 sınırı getirildi. Ekonomistlere göre Merkez Bankası'nın adımları gelecek hafta etkisini gösterecek. İlerleyen günlerde piyasadaki likiditeyi kısacak uygulamalarla mevduat faizinin yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.
Mevduat faizlerinde son durum ise ellerinde bulunan nakit paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bazı bankalarda aylık vadeyle yeni müşterilere özel yüzde 56'ya kadar faiz fırsatları sunuyor. Peki, mayıs ayı mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?
İşte 2 milyon liranın 32 günlük getirisi...
Anadolubank (Renkli hesap)
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 87.344,26 TL
Vade sonu ödeme: 2.087.344,26 TL