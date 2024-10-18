MEVDUAT FAİZİ: 1 milyonun getirisi belli oldu! İşte en yüksek faiz veren bankalar... (18 Ekim 2024)

Birikimlerini enflasyon karşısında koruma altına almak isteyen vatandaşlar, özellikle risksiz bir seçenek olması sebebiyle vadeli mevduat hesaplarına yönelmeye devam ediyor. 1 | 20

Merkez Bankası politika faizini üst üste 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, bankalar mevduat faizlerinde dönemsel olarak güncellemeler yapabiliyor. Bu nedenle, en yüksek getiriyi sağlayan bankalar sürekli olarak değişiklik gösterebiliyor. 2 | 20

32 günlük vade sonunda bankadan bankaya değişen faiz oranlarına göre elde edilecek kazancı karşılaştırmak ise en karlı seçeneği bulmak adına kritik öneme sahip. Birikiminı enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar Güncel mevduat faizi oranlarını düzenli olarak yakından takip ediyor. 3 | 20