MEVDUAT FAİZİ: 1 milyonun getirisi belli oldu! İşte en yüksek faiz veren bankalar... (18 Ekim 2024)
Güncel faiz oranlarını düzenli olarak takip etmek, birikimlerinizi enflasyon karşısında koruma altına almanın en etkili yollarından biri. Merkez Bankası üst üste 7. kez politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, mevduat faizi oranlarında ise güncellemeler olmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise sıkça şu soruları gündeme getiriyor: "Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor?", "1 milyon TL'nin 32 günlük vade sonunda getirisi ne kadar?". İşte banka banka 18 Ekim 2024 mevduat faizlerinde son durum...
Birikimlerini enflasyon karşısında koruma altına almak isteyen vatandaşlar, özellikle risksiz bir seçenek olması sebebiyle vadeli mevduat hesaplarına yönelmeye devam ediyor.
Merkez Bankası politika faizini üst üste 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, bankalar mevduat faizlerinde dönemsel olarak güncellemeler yapabiliyor. Bu nedenle, en yüksek getiriyi sağlayan bankalar sürekli olarak değişiklik gösterebiliyor.
32 günlük vade sonunda bankadan bankaya değişen faiz oranlarına göre elde edilecek kazancı karşılaştırmak ise en karlı seçeneği bulmak adına kritik öneme sahip. Birikiminı enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar Güncel mevduat faizi oranlarını düzenli olarak yakından takip ediyor.
18 Ekim 2024 itibarıyla bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarını detaylı bir şekilde ele alınarak, en yüksek faiz oranını veren bankalar ve vade sonu net kazanç rakamları hesaplandı.
İşte bugün (18 Ekim 2024) itibarıyla mevduat faizlerinde son durum...