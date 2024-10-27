MEVDUAT FAİZİ: 2 milyonun getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...
Merkez Bankası üst üste 7. kez politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, mevduat faizi oranları da güncellendi. Peki 2 milyon TL'nin 32 günlük (1 aylık) getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum...
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %37,25
Net Getiri: 60.416 TL
Vade sonu tutar: 2.060.416 TL.
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DenizBank
Faiz Oranı: %50,00
Net Getiri: 81.096 TL
Vade sonu tutar: 2.081.096 TL
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Türkiye Finans
Kâr Payı: %53,00
Net Getiri: 85.962 TL
Vade sonu tutar: 2.085.962 TL
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Odea
Faiz Oranı: %48,00
Net Getiri: 77.639,34 TL
Vade sonu tutar: 2.077.639,34 TL
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