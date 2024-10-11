MEVDUAT FAİZİ: Bileşik getiri ile yüzde 70'i buldu: İşte en yüksek faiz veren bankalar...

Bu yüksek getirinin oluşması için her ay faizle elde edilen kazancın yeniden mevduata bağlanması gerekiyor. Örneğin, 1 milyon lira yatırım yapan bir vatandaş, yıl sonunda stopaj düşüldükten sonra 655 bin lira faiz getirisi elde ediyor. Bu da enflasyonun yüzde 49,38 olduğu ortamda paranızın değerini korumasına yardımcı oluyor.

1 aya kadar vadede faiz yüzde 54.80, 3 aya kadar vadede yüzde 59.74, 6 aya kadar vadede yüzde 49.36, 1 yıla kadar vadede yüzde 48.91, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.71 oldu. Peki en çok faiz getirisini hangi banka sağlıyor? En yüksek mevduat faizleri hangi bankada? İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum...