MEVDUAT FAİZİ: Bileşik getiri ile yüzde 70'i buldu: İşte en yüksek faiz veren bankalar...
Türkiye'de ekonomik önlemlerle birlikte enflasyonda baz etkisi nedeniyle düşüşler yaşanırken, Merkez Bankası'nın yüksek politika faizi stratejisi sürüyor. Mevduat faiz oranları yüzde 70'e yakın bileşik getiri sağlarken, vatandaşların TL mevduat hesapları ile 1 milyon liraya 709 bin lira faiz ödemesi alma fırsatı bulunuyor. İşte 1 milyon liranın faiz getirisi ve en yüksek faiz veren bankalar...
Türkiye'de enflasyonla mücadele devam ederken, mevduat faizleri yüksek getiri sunuyor. Mevduat faizinin yıllık bileşik getirisi yüzde 70,89 seviyesine ulaşarak vatandaşlara enflasyon karşısında önemli bir kazanç sağlıyor.
Bu yüksek getirinin oluşması için her ay faizle elde edilen kazancın yeniden mevduata bağlanması gerekiyor. Örneğin, 1 milyon lira yatırım yapan bir vatandaş, yıl sonunda stopaj düşüldükten sonra 655 bin lira faiz getirisi elde ediyor. Bu da enflasyonun yüzde 49,38 olduğu ortamda paranızın değerini korumasına yardımcı oluyor.
1 aya kadar vadede faiz yüzde 54.80, 3 aya kadar vadede yüzde 59.74, 6 aya kadar vadede yüzde 49.36, 1 yıla kadar vadede yüzde 48.91, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.71 oldu. Peki en çok faiz getirisini hangi banka sağlıyor? En yüksek mevduat faizleri hangi bankada? İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum...
QNB FİNANSBANK
Çift Sarılı Hesap
Faiz Oranı: %36,75
Net Getiri: 29.803 TL
Vade sonu tutar: 1.029.803 TL