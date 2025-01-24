Mevduat faizi getirilerinde son durum! Faiz indirimi sonrası bankalar değişikliğe gitti mi?

Merkez Bankası, yeni yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 45 seviyesine indirerek faiz indirim sürecine devam etti. Aralık ayında başlayan 250 baz puanlık indirimler, bankaların faiz oranlarını da etkiliyor. 1 | 21

Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi dikkat çekerken, faiz oranlarının yüzde 50 ve 50'nin altına gerilediği görülüyor. En yüksek mevduat faizi oranı yüzde 50 seviyelerinde tutulsa da genel olarak faizler yüzde 45’e kadar geriledi. Kredi faizlerinde ise henüz belirgin bir düşüş yaşanmasa da taşıt kredilerinde faizlerin yüzde 3,49-3,70 aralığına, konut kredilerinde ise yüzde 2,85 seviyelerine indiği gözlemleniyor. 2 | 21

Finans uzmanları, mevduat faizlerindeki bu düşüşün Merkez Bankası’nın faiz indirim politikalarıyla bağlantılı olduğunu ve faiz oranlarının yıl boyunca kademeli olarak gerilemeye devam edeceğini belirtiyor. Bu nedenle, mevduat yatırımcılarının kısa vadeli yatırımlar yerine uzun vadeli seçenekleri değerlendirmeleri öneriliyor. 3 | 21