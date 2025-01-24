Mevduat faizi getirilerinde son durum! Faiz indirimi sonrası bankalar değişikliğe gitti mi?
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 45 seviyesine indirerek faiz indirim sürecini yeni yılda da sürdürdü. Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi gözlenirken, kredi faizlerinde kademeli bir gevşeme beklentisi oluştu. 32 günlük vadeli mevduat faizleri yüzde 53 seviyelerinden yüzde 50’nin altına gerilerken, uzun vadeli faizler yüzde 38-40 aralığına indi. Yatırımcılar ve vatandaşlar 500 bin TL'lik bir TL mevduat hesabının aylık getirisini ve en çok mevduat faizi fırsatı sunan bankaları merak ediyor? Peki en yüksek mevduat faizi fırsatına sahip bankalar hangileri? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne?
Merkez Bankası, yeni yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 45 seviyesine indirerek faiz indirim sürecine devam etti. Aralık ayında başlayan 250 baz puanlık indirimler, bankaların faiz oranlarını da etkiliyor.
Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi dikkat çekerken, faiz oranlarının yüzde 50 ve 50'nin altına gerilediği görülüyor. En yüksek mevduat faizi oranı yüzde 50 seviyelerinde tutulsa da genel olarak faizler yüzde 45’e kadar geriledi. Kredi faizlerinde ise henüz belirgin bir düşüş yaşanmasa da taşıt kredilerinde faizlerin yüzde 3,49-3,70 aralığına, konut kredilerinde ise yüzde 2,85 seviyelerine indiği gözlemleniyor.
Finans uzmanları, mevduat faizlerindeki bu düşüşün Merkez Bankası’nın faiz indirim politikalarıyla bağlantılı olduğunu ve faiz oranlarının yıl boyunca kademeli olarak gerilemeye devam edeceğini belirtiyor. Bu nedenle, mevduat yatırımcılarının kısa vadeli yatırımlar yerine uzun vadeli seçenekleri değerlendirmeleri öneriliyor.
Mevduat faiz oranlarındaki düşüş, yatırımcıların kazançlarını da etkiledi. Örneğin, 500 bin TL’lik bir mevduat yatırımı için 32 günlük vadede sağlanacak getiri, yüzde 39 ile yüzde 50 arasında değişen faiz oranlarına bağlı olarak 15 bin 386 TL ile 19 bin 726 TL arasında farklılık gösteriyor.