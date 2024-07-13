MEVDUAT FAİZİ YÜKSELİŞTE: Bankaların oranları değişti... En yüksek getiri sağlayan banka belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Mevduat faizlerinde yaşanan gerileme yerini artışa bıraktı. 28 Haziran haftasında 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduatı yüzde 59,2 olarak gerçekleşirken, 5 Temmuz haftasında faiz oranı yüzde 59,5 olarak kaydedildi.

Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 500 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları...