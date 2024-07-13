MEVDUAT FAİZİ YÜKSELİŞTE: Bankaların oranları değişti... En yüksek getiri sağlayan banka belli oldu
Mevduat faizindeki gerileme durdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son verilerine göre, Türk Lirası mevduat faizleri temmuzda artışa geçti. 5 Temmuz haftasında mevduat faiz oranı yüzde 59,5 olarak kaydedildi. "En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 500 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Mevduat faizlerinde yaşanan gerileme yerini artışa bıraktı. 28 Haziran haftasında 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduatı yüzde 59,2 olarak gerçekleşirken, 5 Temmuz haftasında faiz oranı yüzde 59,5 olarak kaydedildi.
Mevduat faizlerindeki son durum merak edilirken "En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor" sorusunun yanıtı sorgulanıyor.
Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 500 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları...
ON Dijital (ON Plus)
Faiz oranı: Yüzde 51
Net getiri: 20.679,45 TL
Vade sonu ödeme: 520.679,45 TL
Alternatif Bank (Vov Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 21.490,41 TL
Vade sonu ödeme: 521.490,41 TL