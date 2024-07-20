MEVDUAT FAİZİ YÜKSELİYOR: Bankalar oranlarını güncelledi! En fazla getiri sağlayan banka belli oldu

Hürriyet'in haberine göre, bir aya kadar vadede yüzde 54.34, 3 aya kadar vadede yüzde 59.56, 6 aya kadar vadede yüzde 56.95, 1 yıla kadar vadede yüzde 50.20, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 41.41

Mevduat faizlerindeki son durum merak edilirken "En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 20 bin 943 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 41 bin 886 lira faiz getirisi elde ediyor.

100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 54.34'ten faize bağladığı parasından 4188 lira faiz getirisi elde ediyor.

100 bin liranın getirisi ne kadar?

1 milyon liraya ne kadar faiz alınır?

1 milyon liraya brüt 701 bin 407 lira faiz geliyor. Yüzde 7.5 stopajı düşüldükten sonra net faiz 648 bin 801 lira oluyor. Son açıklanan enflasyon oranı yüzde 70.1 olmuştu. Başka bir deyişle faizlerin bu seviyelerde kalması halinde paranın enflasyona karşı erimesi durmuş oluyor.

1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizlerindeki son durum...