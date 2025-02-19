Mevduat faizi yüzde kaç oldu? Güncel mevduat faiz oranları! (Hangi banka ne kadar faiz veriyor)
Merkez Bankası her ne kadar Aralık 2024'te faiz indirimlerine başlasa da para politikasında sıkı duruş sürüyor. Son bir yılda bileşik faiz yüzde 60'ları geçerken, mevduat faizi halihazırda vatandaşların tercih ettiği yatırımların başında geliyor. Bankalar da sıklıkla mevduat faizi oranlarını güncelliyor. 19 Şubat itibariyle 100 bin, 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel faiz oranı belli oldu. Vatandaşlar "Hangi banka ne kadar mevduat faiz veriyor?" ve "Bankaların güncel mevduat faizleri yüzde kaç?" sorularını merak ediyor.
Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamasının ardından bankaların verdiği mevduat faizleri yüzde 50'nin altına gerilerken, bugün itibariyle çoğu banka yüzde 45 seviyesinde mevduat faizi veriyor. Buna karşın bazı bankalarda oranların yüzde 39'a kadar gerilediği de görüldü.
Bazı bankaların güncel mevduat faizi oranları şöyle:
- Akbank Vadeli TL Hesap: Yüzde 44,5
- Odea Günlük Vadeli Hesap: Yüzde 48 (100 günlük hoşgeldin faizi)
- TEB Marifetli Hesap: Yüzde 47 (30 günlük hoşgeldin faizi)
- İş Bankası Vadeli TL Hesap: Yüzde 44 (32-35 gün vade, 1 milyon TL üzeri)
- ING Turuncu Hesap: Yüzde 47
- Deniz Bank E-Mevduat: Yüzde 44,5