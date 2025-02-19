Mevduat faizi yüzde kaç oldu? Güncel mevduat faiz oranları! (Hangi banka ne kadar faiz veriyor)

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamasının ardından bankaların verdiği mevduat faizleri yüzde 50'nin altına gerilerken, bugün itibariyle çoğu banka yüzde 45 seviyesinde mevduat faizi veriyor. Buna karşın bazı bankalarda oranların yüzde 39'a kadar gerilediği de görüldü.

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