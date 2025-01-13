Mevduat faizinde 500 bin lira ve 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! İşte son fırsatlar...
Merkez Bankası'nın aralık toplantısında faiz indirimine gitmesi, mevduat faizlerinde de düşüşe neden olmuştu. Gözler TCMB'nin bu yıl 23 Ocak'ta gerçekleştireceği ilk toplantıya çevrilirken mevduat faizlerinde bir düşüş daha olacak mı merak ediliyor. Öte yandan 500 bin lira ve 1 milyon TL'nin getirisi de belli oldu. İşte faizde bir indirim daha beklenen kritik toplantı öncesi son fırsatlar...
Merkez'in 2024'ün son toplantısındaki 250 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından mevduat faizleri 3 punana kadar düştü. Yatırımcılar, TCMB'nin 10 gün sonra gerçekleşecek toplantısına odaklanırken son fırsatlar için de harekete geçti. Mevduat faizlerinin ise yüzde 50'nin üzerinde oranlarla devam ettiği görüldü.
Faizde indirim beklentisi arttı
Geçen ay enflasyon yüzde 44,38 gelirken TCMB, politika faizini yüzde 47,50 seviyesine çekmişti. Ekonomistler bu ay da 250 baz puanlık bir indirim beklerken, indirimin mevduat faizlerine de yansıyacağını öngörüyor.
Mevduat faizlerinde son oranlar
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 13 Ocak 2025 haftasında 7 banka, bir aylık vadede yüzde 50 ve üzerinde mevduat faizi oranı sunuyor.
Bu bankalar ve faiz oranları şöyle sıralanıyor:
1-TEB Marifetli Hesap yüzde 53
2-On Dijital yüzde 53
3-Alternatif Bank VOV Hesap yüzde 52
4-Odea Bank Oksijen Hesap yüzde 51
5-ING Turuncu Hesap yüzde 51
6-Fibabanka Kiraz Hesap yüzde 50,50
7-Getir Finans yüzde 50