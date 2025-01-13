Mevduat faizinde 500 bin lira ve 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! İşte son fırsatlar...

Merkez'in 2024'ün son toplantısındaki 250 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından mevduat faizleri 3 punana kadar düştü. Yatırımcılar, TCMB'nin 10 gün sonra gerçekleşecek toplantısına odaklanırken son fırsatlar için de harekete geçti. Mevduat faizlerinin ise yüzde 50'nin üzerinde oranlarla devam ettiği görüldü. 1 | 7

Faizde indirim beklentisi arttı Geçen ay enflasyon yüzde 44,38 gelirken TCMB, politika faizini yüzde 47,50 seviyesine çekmişti. Ekonomistler bu ay da 250 baz puanlık bir indirim beklerken, indirimin mevduat faizlerine de yansıyacağını öngörüyor. 2 | 7

Mevduat faizlerinde son oranlar Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 13 Ocak 2025 haftasında 7 banka, bir aylık vadede yüzde 50 ve üzerinde mevduat faizi oranı sunuyor. 3 | 7