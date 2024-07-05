MEVDUAT FAİZİNDE DÜŞÜŞ SONA ERDİ: Faizlerde son durum: En fazla getiri sağlayan banka belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Mevduat faizlerindeki son durum merak edilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık ve banka istatistikleri, TL mevuat faizlerinde 1,5 aydır yaşanan gerilemenin durduğunu gösterdi.

21 Haziran haftasında 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduatı yüzde 58,4 olarak gerçekleşti. 28 Haftasında ise söz konusu faiz oranı yüzde 59,2 olarak kaydedildi. Böylece TL mevduat faizinde 1,5 aylık yaşanan gerileme sona erdi. Peki, 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte en yüksek mevduat faizi veren banka...