Mevduat faizinde en yüksek faiz oranları belli oldu! İşte 1 milyon ve 500 bin TL'nin getirisi... Eylül ayının gelmesiyle birlikte "En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi?" sorusu yatırımını değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi. Peki, 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımı bankaların vereceği mevduat faizini de doğrudan etkiliyor. Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. 1 | 6

1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.92, 3 aya kadar vadede yüzde 59.04, 6 aya kadar vadede yüzde 53.41, 1 yıla kadar vadede yüzde 52.61, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.01 oldu. 2 | 6

100 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? Hürriyet'in haberine göre, 100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 53.92'dan faize bağladığı parasından 4493 lira faiz getirisi elde ediyor. 500 bin ve 1 milyonun getirisi 500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 22 bin 466 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 44 bin 933 lira faiz getirisi elde ediyor. 3 | 6