MEVDUAT FAİZİNDE GÜNCEL DURUM: En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu... İşte son oranlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son açıkladığı verilere göre; TL mevduat faizi iki haftada 6 puandan fazla düştü. Mevduat faizleri 2 puanlık düşüşle yüzde 61,8 olarak kaydedildi. Mevduat faizindeki son durum merak ediliyor. "En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Son oranlara göre 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. TL mevduat faizinde gerileme hızlanırken Önceki hafta yüzde 63,7'ye gerileyen 1-3 aylık mevduat faizleri 2 puanlık düşüşle yüzde 61,8 olarak kaydedildi. TCMB, TL mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar atmıştı.
TL mevduat faizleri iki hafta önce yüzde 68,2 ile zirveye ulaşmıştı.
TL mevduat faizlerinde gerileme
Hürriyet'in aktardığına göre, bankaların ortalama olarak mevduatlara verdikleri faiz 1 yıllıklar dışında tamamında geriledi.
1 aya kadar vadeli mevduatta faiz 2 hafta önce yüzde 56.53'ken geçtiğimiz hafta yüzde 56.08'e düştü.
3 aya kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce yüzde 63.71'ken geçen hafta yüzde 61.77'ye geriledi.
6 aya kadar mevduatlarda iki hafta önce faiz yüzde 61.16'yken geçtiğimiz hafta yüzde 59.23'e düştü.
1 yıla kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce yüzde 50.10'ken geçtiğimiz hafta yüzde 50.59'a yükseldi.
1 yıldan uzun vadelerde ise faiz iki hafta önce yüzde 45.72'yken geçtiğimiz hafta yüzde 41.89'a geriledi.
Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? Son oranlara göre 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları...
Alternatif Bank (Vov Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.791,78 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL