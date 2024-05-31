MEVDUAT FAİZİNDE GÜNCEL DURUM: En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu... İşte son oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. TL mevduat faizinde gerileme hızlanırken Önceki hafta yüzde 63,7'ye gerileyen 1-3 aylık mevduat faizleri 2 puanlık düşüşle yüzde 61,8 olarak kaydedildi. TCMB, TL mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar atmıştı.

Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? Son oranlara göre 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları...