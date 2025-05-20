Mevduat faizinde kazanç dönemi: İşte 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi

Merkez Bankası’nın mart ayında başlattığı sıkı para politikası süreci, finansal göstergelerde belirgin bir iyileşmeyi beraberinde getirirken, mevduat faizlerinde ise üç hafta önce ulaşılan yüzde 53 seviyesi korunuyor. Yatırımcılar en yüksek mevduat faiz oranını veren bankaları araştırırken, piyasalarda "faizde zirve görülmüş olabilir" beklentisi ağırlık kazandı. 1 | 14

Analistelere göre, 9 Mayıs ile biten haftada, mart ortasından bu yana ilk kez hem brüt hem de net rezervlerde artış yaşanırken, TL fonlara girişler de istikrarlı şekilde sürdü. Analistler, Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama faizinin yüzde 47,79’a gerilediğine işaret ederken, para politikasında olağan dışı bir gelişme yaşanmazsa en sıkı dönemin geride kaldığını belritiyor. 2 | 14

Mevduat faizlerinde son durum Bankaların sunduğu güncel mevduat oranlarına bakıldığında ise yüzde 53 seviyesi korunurken, yüksek getiri cazip kazançlar sunuyor. Mevduat faizi oranlarının en yüksek olduğu bankalar ve 500 bin TL ile 1 Milyon TL'nin getirisi şöyle: 3 | 14