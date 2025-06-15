Mevduat faizinde kazançlar katlanıyor: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Piyasalar merakla Merkez Bankası'nın önümüzdeki perşembe açıklanacak faiz kararını beklerken, mevduat faizlerinde kazançlar artıyor. Mevduat faizlerindeki yükseliş, yatırımcılar için giderek cazip hale gelirken aylık faiz getirileri merak ediliyor. 1 milyon TL mevduat faizinin net getirisi bazı bankalarda 37 bin TL'yi aşarken, bankaların müşterilerine özel ek faizleri bu rakamı daha da katlıyor. İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık net getirisi...
Faiz oranları ve net kazançlar, bankaların güncel kampanyalarına ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Bazı bankalar, belirli şartlar altında ek faiz oranları da sunarken fırsatları değerlendiren yatırımcılar kazançlarını katlıyor.
Aylık net getiriler yıllık net kazancın 12'ye bölünmesiyle hesaplanırken gerçek getiriler, faiz oranlarının değişmesi durumunda farklılık gösterebiliyor.
İşte banka banka son verilere göre 1 milyon TL'nin aylık net getirisi...
Alternatif Bank
Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 37.241,32 TL
Toplam Tutar (Vade Sonu): 1.037.241,32 TL
DenizBank
Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 39.486,92 TL
Toplam Tutar (Vade Sonu): 1.039.486,92 TL
Fibabanka
Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 33.563,88 TL
Toplam Tutar (Vade Sonu): 1.033.563,88 TL