Faiz oranları ve net kazançlar, bankaların güncel kampanyalarına ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Bazı bankalar, belirli şartlar altında ek faiz oranları da sunarken fırsatları değerlendiren yatırımcılar kazançlarını katlıyor.

Aylık net getiriler yıllık net kazancın 12'ye bölünmesiyle hesaplanırken gerçek getiriler, faiz oranlarının değişmesi durumunda farklılık gösterebiliyor.

İşte banka banka son verilere göre 1 milyon TL'nin aylık net getirisi...