MEVDUAT FAİZİNDE SON DURUM: Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 100 bin liranın getirisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son verilerine göre, yükselişini sürdüren 1-3 aylık mevduat faizinde dengelendi. Yüzde 68 civarında dengelenen 1-3 aylık mevduat faizleri yüzde 68,2 olarak kaydedildi. Bazı bankalar ise mevduat faizi oranlarında güncellemeye gitti. En düşük yüzde 41 en yüksek ise yüzde 56 oranında faiz veriliyor. Peki, 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Mevduat ve kredi faizlerinde gerileme gerçekleşti. Önceki hafta yüzde 79,9 olan ihtiyaç kredisi geçen hafta yüzde 79,2'ye gerilerken, ticari kredilerde faiz yüzde 65,7'den yüzde 65,6'ya indi.
Önceki hafta yüzde 68 civarında dengelenen 1-3 aylık mevduat faizleri de yüzde 68,2 olarak kaydedildi.
Mevduat faizlerinde değişiklik olup olmadığını sorgulanırken bazı bankalar güncellmeye gitti. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? En fazla mevduat faizi veren banka hangisi? 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar? İşte güncel mevduat faizi oranları...
ING (Standart Vadeli Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 4.367,21 TL
Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL
TEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: 56
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 4.528,96 TL
Vade Sonu Tutar: 104.528,96 TL
Fibabanka (Kira Hesap)
Faiz Oranı: 54
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 4.367,21 TL
Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL