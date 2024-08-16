MEVDUAT FAİZİNDE SON DURUM: Bankalar oranları güncelledi... 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. 9 Ağustos haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi gerileyerek yüzde 58,5 olarak gerçekleşti. Mevduat faizi değişirken en yüksek mevduat faizi sağlayan banka da belli oldu. Peki, en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizi oranları...
CEPTETEB Marifetli Hesap
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 42.980,82 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.980,82
1 | 8
Alternatif Bank Vov Hesap
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 42.980,82 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.980,82 TL
2 | 8
Odea Yeni Vadeli Mevduat
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 38.926,03 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 TL
3 | 8
ON Dijital ON Plus
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 38.926,03 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 TL
4 | 8