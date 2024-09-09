Mevduat faizinde son durum: En yüksek faiz oranları belli oldu! İşte 500 bin TL'nin getirisi... Yatırımını değerlendirmek isteyenler bankaların güncel mevduat faiz oranlarını takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Bir aya kadar vadede faiz yüzde 53.94 oldu. "Mevduat faiz oranı ne kadar oldu?", "1 milyon, 500 bin ve 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?" İşte mevduat faiz oranlarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımı bankaların vereceği mevduat faizini de doğrudan etkiliyor. Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. 1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.94, 3 aya kadar vadede yüzde 59.33, 6 aya kadar vadede yüzde 51.52, 1 yıla kadar vadede yüzde 54.15, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 39 oldu. 1 | 6

1 milyon, 500 bin ve 100 bin TL'nin faiz getirisi Hürriyet'in haberine göre, 100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 53.94'dan faize bağladığı parasından 4495 lira faiz getirisi elde ediyor. 500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 22 bin 475 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 44 bin 950 lira faiz getirisi elde ediyor. 2 | 6

Bankalar yüzde 69.49 faiz veriyor Mevduat faizinin bir yıl boyunca yüzde 53.94 seviyesinde kaldığını varsayarsak ve her ay alınan faizle birlikte yeniden mevduata paranın bağlandığı düşünülürse bir yılın sonundaki faiz getirisi bileşik olarak yüzde 69.49 oluyor. 3 | 6