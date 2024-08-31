MEVDUAT FAİZİNDE SON DURUM: En yüksek faizi veren banka belli oldu... İşte 1 milyon TL'nin getirisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), mevduat faizinde son haftalarda yaşanan gerileme sonrası yeni adımlar geldi. Parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi ve mevduat faizlerinde ‘düşüşe izin yok’ mesajı verildi. TCMB, bankaların mevduata uyguladığı ortalama faizi düzenli olarak açıkladı. Mevduat faizi, 23 Ağustos haftasında da yüzde 59.04 seviyesine geriledi. Peki, Merkez Bankası'nın kararı sonrası bankaların mevduat faizinde son durum ne? 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizlerindeki son durum en fazla faiz veren banka da yatırımını değerlendirmek isteyenlere tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz günlerde TL mevduatı destekleyici yeni adımlar geldi. parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi. Hürriyet'in haberine göre TCMB, bir süredir piyasada düşüş eğilimine giren TL mevduat faizlerini yeniden yükseltmek istedi ve mevduat faizinde ‘düşüşe izin yok’ mesajı verdi. 1 | 11

TCMB, sıkı para politikası çerçevesinde TL mevduatı destekleyici adımlar atıyor. TL mevduatın payının yükselmesi için mevduat faizlerinin de yüksek olması isteniyor. Atılan bu son adımla amacın TL mevduata verilen faizin biraz daha yüksek tutulması olduğu belirtiliyor. Kaynaklar, likidite artıp mevduat faizini düşürdükçe bu adımların devam edeceğini belirterek, düşüşe izin verilmeyeceğini ifade ediyor. 2 | 11

TCMB, son verileri duyurarak bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını da açıklıyor. Merkez Bankası verilerine göre, 3 aylık mevduata verilen ortalama faiz yüzde 59.04 civarında. Mevduat faizinde son durum Mayıs ayının ilk haftasında 3 aylık mevduata uygulanan ortalama faiz yüzde 68 civarındaydı. 3 Mayıs haftasında yüzde 68.03 olan ortalama faiz, 24 Mayıs haftasında yüzde 61.77’ye geriledi. 14 Haziran haftasında yüzde 60.28 olan ortalama mevduat faizi, hazirandan itibaren yüzde 59 bandına geriledi. 16 Ağustos haftasında yüzde 59.21 olan ortalama mevduat faizi, 23 Ağustos haftasında da yüzde 59.04 seviyesine geriledi. 3 | 11