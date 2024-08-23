MEVDUAT FAİZİNDE SON DURUM: En yüksek faizi veren banka belli oldu! İşte 500 bin TL'nin getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son verileri duyurarak bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. 1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.82, 3 aya kadar vadede yüzde 59.21 oldu. Mevduat faizi değişirken en fazla faiz veren banka da yatırımını değerlendirmek isteyenlere tarafından araştırılıyor. Peki, en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizlerinde güncel durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. 1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.82, 3 aya kadar vadede yüzde 59.21, 6 aya kadar vadede yüzde 52.57, 1 yıla kadar vadede yüzde 52.52, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 37.31 oldu. Hürriyet'in haberine göre, 1 yıllık mevduat faizleri Haziran ayından bu yana 11 puan düşüş yaşadı ve yüzde 48.66'dan yüzde 37.31 seviyelerine geriledi. 1-3-6 ve 1 yıla kadar olan vadelerde ise kayda değer oranda düşüş ve yükseliş bulunmuyor.
Mevduat faizindeki son durum ise merak ediliyor. Peki, en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en fazla mevduat faizi veren banka...
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Getiri: 19.057,53 TL
Vade Sonu Tutar: 519.057,53 TL
CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Getiri: 21.490,41 TL
Vade Sonu Tutar: 521.490,41 TL