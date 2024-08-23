MEVDUAT FAİZİNDE SON DURUM: En yüksek faizi veren banka belli oldu! İşte 500 bin TL'nin getirisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. 1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.82, 3 aya kadar vadede yüzde 59.21, 6 aya kadar vadede yüzde 52.57, 1 yıla kadar vadede yüzde 52.52, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 37.31 oldu. Hürriyet'in haberine göre, 1 yıllık mevduat faizleri Haziran ayından bu yana 11 puan düşüş yaşadı ve yüzde 48.66'dan yüzde 37.31 seviyelerine geriledi. 1-3-6 ve 1 yıla kadar olan vadelerde ise kayda değer oranda düşüş ve yükseliş bulunmuyor.

1 | 10