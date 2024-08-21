Mevduat Faizleri Ağustos 2024: Merkez'in kararı sonrası 1 milyon TL'nin faiz getirisi belli oldu
MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM: Vatandaşlar yüksek enflasyon ortamında birikimini korumak için çeşitli yatırım araçlarına başvuruyor. Başta dolar olmak üzere döviz kurunun uzun süre görece sabit kalması nedeniyle hangi bankanın mevduata ne kadar faiz verdiği merak konusu oluyor. Son olarak Merkez Bankası'nın politika faizi kararının ardından bankaların faizleri güncelleyip güncellemediği de araştırılıyor. Peki hangi banka yüzde kaç faiz veriyor, bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi mi? İşte banka banka faiz oranları ve 1 milyon TL mevduatın aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit tuttu. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) mart ayından bu yana beşinci toplantısında da faize dokunmadı. PPK karar metninde enflasyonla mücadele vurgusu yer aldı
Karar sonrası bankaların mevduata verdikleri faizdeki son durum merak konusu oldu.
Peki 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
En fazla faizi hangi banka veriyor? İşte banka banka mevduat faizlerinde güncel tablo...
VAKIF BANK
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 38.010,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 33.967,21 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.967,21 TL