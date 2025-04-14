Mevduat faizleri yeniden yükselişte! Kazanç artıyor: İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi!

Mart ayının ikinci yarısında yüzde 47 seviyelerine kadar gerileyen mevduat faizi oranları nisan ayı itibarıyla yüzde 50'ye kadar çıktı. Faizdeki bu artışla birlikte TL’nin getirisi de önemli ölçüde artırmış oldu. Türk Lirası mevduatları, Merkez'in sıkı para politikası ile cazip hale gelirken yatırımcılar da fırsatı değerlendirmeye başladı.

TCMB'nin bu hafta faizi beklentiler doğrultusunda sabit bırakması beklenirken, piyasadaki fonlamanın ise yüzde 46 seviyesinden yapılmaya devam edeceği öngörülüyor. Bu da mevduat faiz oranlarının daha da artacağına işaret ediyor.

Peki 500 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte detaylar...