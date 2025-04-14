Mevduat faizleri yeniden yükselişte! Kazanç artıyor: İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi!
Mevduat faizleri üç haftalık artışın sonunda yeniden yüzde 50 seviyesini yakalarken yatırımcının kazancı da arttı. TCMB'nin bu hafta açıklanacak faiz kararı öncesinde de TL'de yüksek kâr devam ediyor. Haftaya yükselişle başlayan mevduat faizlerinin ardından bankalar da oranları güncelledi. 500 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu. İşte detaylar...
Mart ayının ikinci yarısında yüzde 47 seviyelerine kadar gerileyen mevduat faizi oranları nisan ayı itibarıyla yüzde 50'ye kadar çıktı. Faizdeki bu artışla birlikte TL’nin getirisi de önemli ölçüde artırmış oldu. Türk Lirası mevduatları, Merkez'in sıkı para politikası ile cazip hale gelirken yatırımcılar da fırsatı değerlendirmeye başladı.
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği takvim dışı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 44'ten yüzde 46'ya yükseltilmişti. TCMB'nin bu adımı özellikle kısa vadeli yatırımcılarda TL mevduatlarını cazip hale getirdi.
TCMB'nin bu hafta faizi beklentiler doğrultusunda sabit bırakması beklenirken, piyasadaki fonlamanın ise yüzde 46 seviyesinden yapılmaya devam edeceği öngörülüyor. Bu da mevduat faiz oranlarının daha da artacağına işaret ediyor.
Peki 500 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte detaylar...
14 Nisan 2025 itibarıyla bankalar, yatırımcılarına en yüksek faiz oranlarını sunarak rekabetin kızıştığı bir döneme girdi.
İşte en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar: