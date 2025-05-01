Nisan ayının başlarında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi beş puanlık artış kaydederek, yüzde 53,8 seviyesine kadar çıkmıştı. Merkez Bankası'nın faiz artırma kararı ile mevduat faizinde de yükseliş eğilimi devam etti.

Yüzde 50'nin üzerinde seyreden mevduat faizinde banka banka faiz oranları ve 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu.