Mevduat faizleri yükseldi, kazanç arttı! İşte 500 bin liranın aylık getirisi
Mevduat faizleri kazandırmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın son toplantıda faiz artırma kararı, mevduat faizlerinde de etkisini gösterdi. Faiz oranı yüzde 50'nin de üzerine çıkarken, mevduatta aylık getiri de arttı. İşte mevduat faizinde güncel oranlar ve 500 TL'nin aylık getirisi...
Nisan ayının başlarında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi beş puanlık artış kaydederek, yüzde 53,8 seviyesine kadar çıkmıştı. Merkez Bankası'nın faiz artırma kararı ile mevduat faizinde de yükseliş eğilimi devam etti.
Yüzde 50'nin üzerinde seyreden mevduat faizinde banka banka faiz oranları ve 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu.
Odeabank – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 518.630 TL
Net Kazanç: 18.630 TL
Akbank – Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %48,5
Vade Sonu Tutar: 518.071 TL
Net Kazanç: 18.071 TL
TEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 518.630 TL
Net Kazanç: 18.630 TL