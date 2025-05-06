Mevduat faizleri yüzde 52’ye dayandı, getiriler rekor kırıyor! 400 bin TL'nin getirisi belli oldu
Merkez Bankası'nın TL’yi destekleyici adımlarının ardından bankalar mevduat yarışına girdi. Dövize yönelimi sınırlamayı hedefleyen kararlar sonrası TL mevduat faizleri yüzde 52'ye dayandı. Yatırımcılar fırsatı değerlendirmek için araştırma yaparken 400 bin TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu. İşte detaylar...
TCMB’nin dövizden TL’ye geçişi hızlandırmak için attığı adımların ardından bankaların TL mevduat faizi oranları da yükseldi. Zorunlu karşılık oranlarının artırılması ve TL payı hedeflerinin sıkılaştırılmasıyla birlikte, bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 52’ye yükseldi.
TL mevduat getirilerinde yeni zirveler görülebilir
Para piyasası fonlarında da getiriler yüzde 4’ü aşarken önümüzdeki günlerde TL varlıklara ilginin daha da artacağı ve TL mevduat getirilerinde yeni zirve seviyelerin görülebileceği öngörülüyor.
Yapı Kredi Sınırsız Hesap
Faiz oranı: Yüzde 49
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Faiz oranı: Yüzde 49
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Vade sonu tutar: 414.606 TL