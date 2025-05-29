  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizlerinde kazanç artıyor: İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık net getirisi!

Mevduat faizlerinde kazanç artıyor: İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık net getirisi!

Mevduat faizleri yükselirken 2 milyon TL'nin aylık getirisi merak ediliyor. Bankalar TL mevduatta 'hoş geldin faizi' gibi cazip teklifler de sunarken, bazı bankaların mevduat faizi oranı yüzde 53'ü gördü. Bu oranla birlikte 2 milyon liranın aylık getirisi faiz oranına göre değişse de bazı bankalarda 77 bin lirayı aşıyor. İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mevduat faizlerinde kazanç artıyor: İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık net getirisi! - Resim: 1

 ING Bank
Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 2.077.427 TL
Toplam Tutar (Vade Sonu): 2.077.427 TL

1 | 10
Mevduat faizlerinde kazanç artıyor: İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık net getirisi! - Resim: 2

Alternatif Bank
Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 2.077.427 TL
Toplam Tutar (Vade Sonu): 2.077.427 TL

2 | 10
Mevduat faizlerinde kazanç artıyor: İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık net getirisi! - Resim: 3

Yapı Kredi
Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 2.076.010,96 TL
Toplam Tutar (Vade Sonu): 2.076.010,96 TL

3 | 10
Mevduat faizlerinde kazanç artıyor: İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık net getirisi! - Resim: 4

HSBC
Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 2.076.010,96 TL
Toplam Tutar (Vade Sonu): 2.076.010,96 TL

4 | 10