Mevduat faizlerinde kazanç artıyor: İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık net getirisi!
Mevduat faizleri yükselirken 2 milyon TL'nin aylık getirisi merak ediliyor. Bankalar TL mevduatta 'hoş geldin faizi' gibi cazip teklifler de sunarken, bazı bankaların mevduat faizi oranı yüzde 53'ü gördü. Bu oranla birlikte 2 milyon liranın aylık getirisi faiz oranına göre değişse de bazı bankalarda 77 bin lirayı aşıyor. İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi...
ING Bank
Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 2.077.427 TL
Toplam Tutar (Vade Sonu): 2.077.427 TL
Alternatif Bank
Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 2.077.427 TL
Toplam Tutar (Vade Sonu): 2.077.427 TL
Yapı Kredi
Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 2.076.010,96 TL
Toplam Tutar (Vade Sonu): 2.076.010,96 TL
HSBC
Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 2.076.010,96 TL
Toplam Tutar (Vade Sonu): 2.076.010,96 TL