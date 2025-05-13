Merkez Bankası'nın son verilerine göre, 1-3 aylık vadeli TL mevduat faizleri 2 Mayıs haftasında yüzde 57,90’a çıkarak son dört ayın zirvesine ulaştı. Bu, son 1.5 ayda 8 puanlık dikkat çekici bir artış anlamına geliyor.

Şubat sonuna kadar düşüş eğiliminde olan faizler, 7 Mart haftasında yüzde 51,45’e, 14 Mart haftasında ise yüzde 49,91’e kadar gerilemişti. Ancak TCMB'nin mart ayındaki sürpriz toplantıda gecelik borç verme faizini yüzde 49’a çıkarması ve TL'ye geçişi teşvik edici adımlar atması mevduat faizlerinde de yükseliş sağladı. Öte yandan dolar ve altın gibi küresel şoklardan çabuk etkilenen emtialar, yatırımcıyı halen cazibesini koruyan TL'ye yöneltti. Piyasalardaki dalgalanma frenlenirken, bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 52'ye yükseldi.

Durum böyle olunca birikimini mevduata yatıran yatırımcılar, mevduat faizi oranlarını merakla takip etmeye başladı. Öte yandan yüksek faiz ortamında 100 bin TL ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar belli oldu.

İşte en yüksek mevduat faiz oranları ve 100 bin TL ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi: