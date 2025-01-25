Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL ve 250 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45 seviyesine indirmesinin ardından, gözler mevduat faizlerine çevrildi. Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi gözlenirken, yatırımcılar ve vatandaşlar 1 milyon TL ve 250 bin TL'lik bir TL mevduat hesabının aylık getirisini merak ediyor. Peki 25 Ocak 2025 itibarıyla 32 gün vadeli 1 milyon ve 250 bin TL'lik mevduat hesabının aylık getirisi ne kadar oldu? En yüksek mevduat faizi fırsatı hangi bankada? İşte banka banka 32 gün vadeli TL mevduat hesabının aylık getirisi...
Merkez Bankası'nın üst üste verdiği faiz indirimi kararının ardından mevduat hesaplarının getirisi merak edilir oldu. Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi dikkat çekerken, faiz oranlarının yüzde 50 ve 50'nin altına gerilediği görüldü.
1 milyon TL ve 250 bin TL'lik mevduat hesabının aylık getirisi ise merak ediliyor. Peki, 32 gün vadeli 1 milyon TL ve 250 bin TL'lik mevduat hesabının aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka faiz ve net kazanç oranları...
ING Bank
1 Milyon TL
Faiz oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 39 bin 452 TL
Vade sonu tutar: 1 milyon 39 bin 452 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 9 bin 863 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 863 TL
Fibabanka
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 49,5
Net Kazanç: 39 bin 57 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 39 bin 57 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 49,5
Net Kazanç: 9 bin 764 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 764 TL
Odeabank
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 38 bin 268 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 268 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 9 bin 567 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 567 TL