Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL ve 250 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın üst üste verdiği faiz indirimi kararının ardından mevduat hesaplarının getirisi merak edilir oldu. Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi dikkat çekerken, faiz oranlarının yüzde 50 ve 50'nin altına gerilediği görüldü.

1 milyon TL ve 250 bin TL'lik mevduat hesabının aylık getirisi ise merak ediliyor. Peki, 32 gün vadeli 1 milyon TL ve 250 bin TL'lik mevduat hesabının aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka faiz ve net kazanç oranları...