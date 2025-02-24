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  4. Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu? (24 Şubat 2025)

Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu? (24 Şubat 2025)

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamasının ardından bankaların verdiği mevduat faizlerinde de değişiklikler yaşandı. Kimi banka 92 gün vadeli 1 milyon TL'lik mevduat hesabına yüzde 50'ye yakın faiz verirken; kiminin faiz oranı yüzde 30 civarlarında kaldı. Peki, 24 Şubat 2025 itibarıyla 92 gün vadeli 1 milyon TL'lik mevduat hesabının faiz getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka faiz oranları...

ING

Faiz Oranı: Yüzde 17

Net Kazanç: 36 bin 421 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 36 bin 421 TL

1 | 10

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 33 

Net Kazanç: 70 bin 701 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 70 bin 701 TL

2 | 10

Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 83 bin 556 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 83 bin 556 TL

3 | 10

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 84 bin 841 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 84 bin 841 TL

4 | 10