Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin liranın aylık getirisi ne kadar?
Bankaların mevduat faiz oranlarında hareketlilik sürüyor. Ekonomi yönetiminin attığı son adımlarla faiz oranları yukarı yönlü seyrini korurken 500 bin liranın aylık mevduat getirisi merak ediliyor. Peki yatırımcı 500 bin liranın aylık getirisinden ne kadar kazanıyor? İşte en yüksek faiz oranından en düşüğe mevduat faizlerinde son durum.
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Mevduat faiz oranları ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerle birlikte yeniden yükselişe geçti. 500 bin liranın aylık getirisi merak edilirken, en yüksek faiz oranından en düşüğe banka banka güncel faiz getirileri belli oldu.
İşte detaylar...
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QNB Finansbank
Faiz Oranı: %47,5
Vade Sonu Tutar: 517.699 TL
Net Kazanç: 17.699 TL
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Türkiye Finans
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 517.512 TL
Net Kazanç: 17.512 TL
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ING
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 517.512 TL
Net Kazanç: 17.512 TL
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