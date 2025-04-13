Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda yaşanan oynaklık sonrası faiz frenine basmış ve son toplantıda politika faizini yüzde 45’ten yüzde 42,5’e çekmişti. Merkez, sıkılaştırma adımlarının süreceğine işaret ederken TCMB PPK'nın 17 Nisan'daki toplantısı öncesi mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. "500 bin lira ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar" belli oldu. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu, bu ayki toplantısını 17 Nisan'da gerçekleştirecek. Merkez önceki toplantıda sıkılaşmanın süreceğine işaret ederken, faiz kararı öncesi gözler yeniden bankaların sunduğu mevduat faizlerine çevrildi.
Kritik toplantı öncesi mevduat faizlerinde artış görülürken 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin faiz getirisi belli oldu.
İşte 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi
Fibabanka
Faiz Oranı: %50,00
Net Getiri: 18.630 TL
Vade Sonu Tutar: 518.630 TL
Faiz Oranı: %50,00
Net Getiri: 37.260 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.260 TL
QNB
Faiz Oranı: %48,50
Net Getiri: 18.071 TL
Vade Sonu Tutar: 518.071 TL
Faiz Oranı: %48,50
Net Getiri: 36.142 TL
Vade Sonu Tutar: 1.036.142 TL
Akbank
Faiz Oranı: %47,50
Net Getiri: 17.699 TL
Vade Sonu Tutar: 517.699 TL
Faiz Oranı: %47,50
Net Getiri: 35.397 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.397 TL