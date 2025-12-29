Google Haberler

Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu?

Türkiye'de ekonomi yönetimi faizleri düşürme eğilimine geçerken bankaların mevduat faiz getirisi ise merak konusu oldu. Fazi oranları bankadan bankaya değişse de yüzde 40-45 arasında kaldı. Peki 29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 32 gün vadeli 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Odea Bank

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.273,97 TL

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,50
Net Kazanç: 14.646,57 TL
Vade Sonu Tutar: 514.646,57 TL

Fibabank

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.273,97 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.273,97 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 15.550,69 TL
Vade Sonu Tutar: 515.550,69 TL

Hayat Finans

Faiz Oranı: Yüzde 40,66
Net Kazanç: 14.704,44 TL
Vade Sonu Tutar: 514.704,44 TL

Deniz Bank

Faiz Oranı: Yüzde 40,50
Net Kazanç: 14.646,57 TL
Vade Sonu Tutar: 514.646,57 TL

N Kolay

Faiz Oranı: Yüzde 40,50
Net Kazanç: 15.090,41 TL
Vade Sonu Tutar: 515.090,41 TL

Burgan Bank

Faiz Oranı: Yüzde 48,00
Net Kazanç: 17.358,91 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,91 TL

TurkishBank

Faiz Oranı: Yüzde 52,00
Net Kazanç: 18.805,48 TL
Vade Sonu Tutar: 518.805,48 TL

Türkiye Finans (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.273,97 TL

ING Bank

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 15.731,50 TL
Vade Sonu Tutar: 515.731,50 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,25
Net Kazanç: 15.641,09 TL
Vade Sonu Tutar: 515.641,09 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 14.465,76 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,76 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 14.465,76 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,76 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Kazanç: 13.923,29 TL
Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL

ICBC

Faiz Oranı: Yüzde 35,00
Net Kazanç: 12.657,54 TL
Vade Sonu Tutar: 512.657,54 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 31,00
Net Kazanç: 11.210,96 TL
Vade Sonu Tutar: 511.210,96 TL

GetirFinans

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 14.465,76 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,76 TL

