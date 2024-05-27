Mevduat faizlerinde son durum: Bankalar oranları değiştirdi... İşte en fazla getiri sağlayan banka!
Merkez Bankası'nın piyasadaki fazla likiditeye karşı aldığı tedbirler anında sonuç verdi. Mevduat faizleri mayıs ortası itibarıyla politika faizinin altına sarkmış durumdaydı. Merkez'in son müdahalesinin ardından bankaların mevduata verdiği faizler ciddi artış gösterdi. Bazı bankalar 500 bin TL'ye 32 gün vadede yüzde 53-54 bandında faiz veriyor. İşte banka banka mevduat faizi getirisi hesabı...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen perşembe faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, Mayıs ayında da pas geçerek faizi yüzde 50’de sabit tuttu.
Para Politikası Kurulu (PPK) yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlasına yönelik zorunlu karşılık adımı attı.
Kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı.
Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilirken, sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi.