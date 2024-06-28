Mevduat faizlerinde son durum: Kısa vadeli faizler yükseldi! 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Haziran ayından itibaren baz etkisi nedeniyle yükseliş hızı azalacak olan enflasyonla birlikte uzmanlar faizlerin yıl sonunda düşüşe geçebileceğini belirtiriyor. Hürriyet'in haberine göre, mevduat bankaları faizi yüzde 50'nin üzerinde tutmaya devam ediyor.

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. 1 aya kadar vadede yüzde 55.63, 3 aya kadar vadede yüzde 58.38, 6 aya kadar vadede yüzde 55.76, 1 yıla kadar vadede yüzde 46.63, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 41.65 oldu. 1 aylık mevduat hariç diğer tüm vade seçeneklerinde faiz oranları 2 puanın üzerinde düşüş gösterdi.

500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 21 bin 440 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 42 bin 881 lira faiz getirisi elde ediyor.

500 bin liranın aylık getirisi ne kadar?

100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 55.63'ten faize bağladığı parasından 4287 lira faiz getirisi elde ediyor.

100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

Stopaj oranları değişti

Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.

Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.