Mevduat faizlerinde son durum: Oranlar değişti... İşte en fazla getiri sağlayan bankalar!
Merkez Bankası tarafından 21 Kasım'da açıklanan faiz kararının ardından vatandaş gözünü mevduat faizi oranlarına çevirdi. PPK metninde yer alan gevşeme sinyalleri ise haftanın öne çıkan verisi oldu. Bankaların mevduat faizi oranlarında değişiklik yapıp yapmadığını merak eden vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında güncel mevduat faizi oranlarını araştırıyor. Öte yandan bazı bankalar 1 milyon TL'ye 32 gün vadeyle yüzde 53'e kadar faiz fırsatı sunuyor. İşte banka banka mevduat faizi getirisi hesabı ve en yüksek mevduat faizi oranlarına sahip bankalar....
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 21 Kasım 2024 perşembe günü Kasım ayına yönelik faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, Kasım ayında da pas geçerek üst üste 8. ayda da faizi yüzde 50’de sabit tuttu.
Perşembe gününün asıl gündem konusu ise Merkez'in politika faizi değişikliğini pas geçeceğine neredeyse kesin gözüyle bakıldığı için Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) gelecek açıklamalardı. PPK tarafından yapılan açıklamada ise gevşeme sinyalleri öne çıktı.
Gelişmelerin ardından ise vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri mevduat faizi getirilerinde son durum oldu. Henüz mevduat faizi oranlarında keskin bir değişiklik göze çarpmasa da vatandaşlar "Mevduatta en çok getiri sağlayan banka hangisi" "En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?" gibi Google aramaları yapmaya devam ediyor. İşte güncel en çok mevduat faizi getirisi sağlayan bankalar...
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Vadeli TL Mevduat
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: %42
Net Getiri: 33.140 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.140 TL