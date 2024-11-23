Mevduat faizlerinde son durum: Oranlar değişti... İşte en fazla getiri sağlayan bankalar!

Perşembe gününün asıl gündem konusu ise Merkez'in politika faizi değişikliğini pas geçeceğine neredeyse kesin gözüyle bakıldığı için Para Politikası Kurulu 'ndan (PPK) gelecek açıklamalardı. PPK tarafından yapılan açıklamada ise gevşeme sinyalleri öne çıktı.

Gelişmelerin ardından ise vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri mevduat faizi getirilerinde son durum oldu. Henüz mevduat faizi oranlarında keskin bir değişiklik göze çarpmasa da vatandaşlar "Mevduatta en çok getiri sağlayan banka hangisi" "En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?" gibi Google aramaları yapmaya devam ediyor. İşte güncel en çok mevduat faizi getirisi sağlayan bankalar...