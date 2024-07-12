Mevduat faizlerinde son durum: Oranlar güncellendi! 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Mevduat faizlerindeki gerileme yerini artışa bıraktı. Bankalar da mevduat faiz oranlarını yüzde 50'nin üzerinde tutmaya devam ediyor. Bazı bankalar 1 milyon TL'ye 32 günlük vadede yüzde 52 faiz veriyor. İşte banka banka mevduat faizi getirisi hesabı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık ve banka istatistiklerini açıkladı. Faizlerde yaşanan gerileme yerini artışa bıraktı. 28 Haziran haftasında 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduatı yüzde 59,2 olarak gerçekleşirken, 5 Temmuz Haftasında söz konusu faiz oranı yüzde 59,5 olarak kaydedildi. Türk Lirası mevduata verilen faiz artmaya devam ediyor. 1 | 11

Hürriyet'in haberine göre Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. 1 aya kadar vadede yüzde 54.83, 3 aya kadar vadede yüzde 59.45, 6 aya kadar vadede yüzde 56.98, 1 yıla kadar vadede yüzde 50.31, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 42.06 oldu. 2 | 11

500 ve 100 bin liranın getirisi ne kadar oldu? 100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 54.83'ten faize bağladığı parasından 4226 lira faiz getirisi elde ediyor. 3 | 11