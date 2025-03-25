Mevduat faizlerinde yeni dönem: Getiriler yükseldi, rekabet kızıştı: 100 bin TL ve 250 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu

Merkez Bankası’nın (TCMB) Türk lirasını desteklemek amacıyla fonlama faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından para piyasalarında faizlerde yukarı yönlü bir hareket gözlendi. Gecelik faiz oranı yüzde 45,98’e ulaştı. Artan fonlama maliyeti, bankaların mevduat faizlerine de doğrudan yansıdı. Geçtiğimiz hafta yüzde 48 seviyesinde olan en yüksek TL mevduat faizi, bu hafta itibarıyla yüzde 48,50’ye çıktı. Çok sayıda banka faiz oranlarını yüzde 48 düzeyine güncelledi. 1 | 7

Tahvil piyasasında sert yükseliş Piyasalarda yaşanan dalgalanma, devlet iç borçlanma senetlerine de yansıdı. 2 yıllık gösterge tahvil faizi, bir haftalık sürede yüzde 37,09’dan yüzde 45,61 seviyesine yükseldi. Böylece tahvil faizlerinde yaklaşık 8,5 puanlık artış yaşandı. 2 | 7

Likidite sıkılaştırılıyor TCMB, sıkı para politikasını desteklemek amacıyla likidite senedi ihalelerine yeniden başladı. Son ihalede 31 gün vadeli ve 50 milyar TL tutarında satış gerçekleşti. Sadece bankaların katılabildiği ihalede ortalama faiz %47,69 olarak belirlendi. 3 | 7