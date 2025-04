Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?

En yüksek mevduat faizi veren bankalar (8 Nisan 2025 itibarıyla):

Fibabanka (Kiraz Hesap): Yüzde 49,00

ON Dijital (ON Plus): Yüzde 48,50

QNB Finansbank (Kazandıran Hesap): Yüzde 48,00

Anadolubank (Renkli Hesap): Yüzde 48,00

Alternatif Bank (VOV Hesap): Yüzde 48,00