Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürme kararlılığı, mevduat faizlerini yukarı taşıdı. Nisan ayının ikinci haftasında faiz oranları yüzde 49 ’a kadar yükselerek, psikolojik sınır olan yüzde 50 ’ye yaklaştı.

Aylık kazanç ne kadar?

Ortalama yüzde 49 faiz oranı ve 32 günlük vade üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 500 bin TL’nin brüt getirisi yaklaşık 21.800 TL seviyesine ulaşıyor. Net kazanç ise stopaj oranına göre farklılık gösteriyor.