Mevduat fazilerinde az yatırıma çok kazanç! İşte 250 bin TL'nin getirisi

Faizlerde indirim beklentisi artarken, bankalar mevduatta ufak birikimlerle yatırım yapanlar için yeni fırsatlar sunuyor. Düşük mevduatta yüksek getiri, yüksek mevduata düşük oranlar görülürken bir bankada 100 bin TL için yüzde 50 olarak devam eden mevduat oranları, 1 milyon TL mevduatta ise en yüksek 49,50 getiri sağlıyor. İşte mevduat faizlerinde son oranlar ve getiriler… 1 | 8

Birikimini mevduat faizlerine yatıranlar son dönemde ilginç bir tablo ile karşılaşıyor. TCMB’nin peş peşe faiz indiriminin ardından geçtiğimiz haftalarda ortalama yüzde 50 barajının altına çekilen mevduat faizlerinde düşüş devam ediyor. 2 | 8

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; faizlerde düşüş beklentisinin de sürmesi nedeniyle bankalar yüksek tutarlı mevduata düşük oranlar teklif ediyor, düşük tutarlı mevduata da yüksek oranlar öneriyor. 10 Şubat haftasında 100 bin TL mevduat için 1 bankada yüzde 50 olarak devam eden mevduat oranı, 1 milyon TL mevduatta en yüksek yüzde 49,50 olarak gerçekleşiyor. 3 | 8