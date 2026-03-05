Mevsimlik işçiliğin değer gördüğü şehirler: Günlük maaş 3 bin 300 TL'ye dayandı
TÜİK verilerine göre 2025 yılında tarımda ücretler de belli oldu. 2025 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri yüzde 37,8 artarken, bazı illerde yevmiye 3 bin TL’nin üzerine çıktı. Rize listenin zirvesinde yer alırken Karadeniz ve Güneydoğu illeri üst sıralarda dikkat çekti. İşte mevsimlik işçiliğin değer gördüğü şehirler...
TÜİK’in 2025 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verilerine göre tarım sektöründe işçi ücretleri önemli ölçüde arttı. Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücreti yüzde 37,8 artarak 1.299 TL’ye yükselirken, sürekli tarım işçilerinin aylık maaşı ise yüzde 42,1 artışla 37 bin 305 TL’ye çıktı. Mevsimlik işçi maaşları ise şehşirden şehire değişim gösterdi. Karadeniz ve Güneydoğu illeri en çok ücret veren yerler oldu.
İşte mevsimlik işçilikte maaşın en yüksel olduğu şehirler:
1- Rize
Mevsimlik tarım işçilerinde en yüksek günlük ücret Rize’de kaydedildi. TÜİK verilerine göre Rize’de erkek tarım işçilerine günlük ortalama 3.283 TL ödeme yapıldı.
2- Giresun
Karadeniz bölgesindeki bir diğer il olan Giresun, mevsimlik tarım işçilerinde yüksek ücret ödenen iller arasında ikinci sırada yer aldı. İlde erkek işçilere günlük ortalama 2 bin 226 TL ücret ödendi.
3- Malatya
Listenin üçüncü sırasında Malatya yer aldı. Tarımsal üretimin yoğun olduğu kentte mevsimlik erkek işçilerin günlük ortalama kazancı 1.986 TL olarak hesaplandı.
4- Ordu
Karadeniz’in önemli tarım merkezlerinden Ordu, mevsimlik tarım işçilerinde yüksek ücret ödenen iller arasında dördüncü sırada yer aldı. İlde erkek işçilere günlük ortalama 1.951 TL ödeme yapıldı.
5- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş, mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretlerinde üst sıralarda yer aldı. TÜİK verilerine göre kentte erkek işçilere ortalama 1.848 TL günlük ücret ödendi.
6- Konya
Türkiye’nin önemli tarım üretim merkezlerinden Konya, listede altıncı sırada yer aldı. İlde mevsimlik erkek tarım işçilerinin günlük ortalama ücreti 1.801 TL oldu.
7- Gaziantep
Gaziantep, mevsimlik tarım işçilerine ödenen günlük ücretlerde üst sıralarda bulunan illerden biri oldu. Kentte erkek işçilere günlük ortalama 1.736 TL ödeme yapıldı.
8- Sakarya
Tarım üretiminin önemli olduğu illerden Sakarya, listede sekizinci sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre erkek mevsimlik işçilerin günlük ortalama kazancı 1.684 TL olarak belirlendi.
9- Aydın
Ege Bölgesi’nin önemli tarım merkezlerinden Aydın, mevsimlik işçi ücretlerinde ilk 10’da yer aldı. İlde erkek işçilere günlük ortalama 1.681 TL ödeme yapıldı.
10- Samsun
Samsun, mevsimlik tarım işçilerinde yüksek ücret ödenen iller arasında ilk 10’da yer aldı. Kentte erkek işçilerin günlük ortalama ücreti 1.633 TL olarak kaydedildi.