Mevsimlik işçiliğin değer gördüğü şehirler: Günlük maaş 3 bin 300 TL'ye dayandı

TÜİK’in 2025 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verilerine göre tarım sektöründe işçi ücretleri önemli ölçüde arttı. Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücreti yüzde 37,8 artarak 1.299 TL’ye yükselirken, sürekli tarım işçilerinin aylık maaşı ise yüzde 42,1 artışla 37 bin 305 TL’ye çıktı. Mevsimlik işçi maaşları ise şehşirden şehire değişim gösterdi. Karadeniz ve Güneydoğu illeri en çok ücret veren yerler oldu.